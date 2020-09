Al Biella Tennis Accademy si susseguono generazioni di talenti

Si sono conclusi recentemente i campionati italiani under 14 al Biella Tennis Academy di via Liguria che hanno visto la coronazione di Alessandro Battiston come vincitore. L’organizzatore e gestore del circolo di tennis Cosimo Napolitano ha commentato il trionfo dell’atleta veneto con queste parole: “Il ragazzo aveva grandi abilità, l’ho notato la prima volta che l’ho visto. Sono contentissimo di come sia andato il torneo e spero vivamente che la federazione ce ne assegni di nuovi. So che apprezzano moltissimo il modo in cui gestiamo questi eventi”.

E questi nuovi eventi non sono lontani in quanto, il 26 settembre, inizierà il torneo ‘Challenger’ diretto ai tennisti che si classificano attorno alla posizione numero 100 nel ranking atp. Durante il weekend si vedranno le qualificazioni mentre da lunedì 28 inizierà la fase a tabellone per decretare il vincitore. “Non sappiamo ancora se le partite saranno a porte aperte - commenta Cosimo Napolitano - ma si vocifera della possibilità di usufruire di 150 posti per gli spettatori. Ovviamente seguiremo tutte le normative sanitarie vigenti anche perché tengo molto alla questione, soprattutto per quanto riguarda gli atleti: senza un tampone negativo non ci si può neanche allenare per me, figuriamoci partecipare ad una competizione”.