Treni - Ercoli (Lega): "Il PD non vaneggi mischiando le competenze"

"Appare quantomeno prematuro e avventato il comunicato stampa del PD biellese, inopportuno quando si accusa la giunta circa la riduzione del servizio ferroviario. Ennesimo tentativo di addossare mancanze all'amministrazione comunale di Biella, quando i consiglieri PD dovrebbero sapere o dovrebbero aver imparato che la competenza in causa è regionale.

Infatti, la Lega fin da subito sì è interessata alla questione con il Consigliere regionale Michele Mosca il quale, proprio oggi, mentre il gruppo PD scriveva l'ennesimo inutile comunicato stampa, Mosca in commissione ha chiesto il ripristino delle tratte e ha avuto rassicurazioni da parte di AMP - Agenzia della Mobilità Piemontese che almeno in parte le tratte verranno riportate a regime pre-Covid.Dimostrazione lampante della differenza tra lavorare per risolvere i problemi del territorio e dare fiato alle trombe con comunicati a vanvera. Adesso attendiamo l'evolversi della situazione dopo il 14 settembre e se i disagi si protrarranno la Lega unitamente all'amministrazione comunale saranno ancora in prima linea per migliorare il servizio.

Inutile rimarcare come le difficoltà scaturiscono dalla pandemia, evento eccezionale forse non preso in considerazione dal PD quando afferma che con loro non erano avvenute simili riduzioni. Non c'era neanche il Covid! Ma senza voler dare colpe al virus e senza volersi prendere i meriti di questo primo importante passo, posso affermare che si sia agito nel modo corretto sia politico sia istituzionale. Lo stesso non si può dire per il PD che, se volesse essere collaborativo, comincerebbe ad abbandonare le critiche sterili con le quali sta sommergendo i giornali e comincerebbe ad essere propositivo".

Queste le dichiarazioni di Alessio Ercoli capogruppo consiliare della Lega in comune a Biella.