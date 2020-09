Roberto Pella (FI): "Crollo produzione industriale 2° trimestre, nel Biellese tessile a -30"

"Il Report della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, pubblicato oggi insieme a Unione Industriale Biellese e Confindustria Novara Vercelli Valsesia, é davvero impietoso e preoccupante per le prospettive di ripresa del nostro territorio, direttamente vincolato all'export e alla domanda di beni di lusso 'made in'", dichiara l'On. Pella commentando i dati emersi dall'analisi, "il tessile nel Biellese in particolare ha subito un calo nel secondo trimestre pari al 30% e se, da un lato, tale andamento era prevedibile a causa della profonda crisi causata dall'emergenza sanitaria e dal prolungato lockdown, dall'altro lato, invece, vi é la dimostrazione plastica che finora per un settore chiave per l'economica e identitario per il Paese nulla é stato fatto di concreto, al di fuori dei 50 milioni ottenuti con un mio emendamento, presentato a nome del Gruppo di Forza Italia, nel Decreto Rilancio per il tessile e l'abbigliamento. Si tratta di un comparto e di una filiera che molto hanno dato allo Stato in questi decenni e che oggi merita attenzione e ogni sforzo per supportarne la sopravvivenza e la rinascita".

E continua: "Sono, infatti, estremamente preoccupato per la sopravvivenza di un settore produttivo chiave dei nostri territori e simbolo del made in nel mondo; per questa ragione chiederò un incontro al Ministro degli Esteri On. Luigi Di Maio, titolare dell'export, per poter discutere e concordare una strategia di rilancio vero della domanda presso i nostri partner commerciali nel mondo. La fiducia degli imprenditori e dei consumatori va alimentata con una prospettiva di sviluppo di orizzonte e non certamente con sussidi a breve termine e scadenza. Solo così potremo sostenere l'alta innovatività e formazione delle nostre imprese, stimolando nuovamente la ricerca e la credibilità del Paese nel mondo".

Questa la dichiarazione di Roberto Pella - Forza Italia Capogruppo Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali Componente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Responsabile Nazionale Enti Locali Nord (Forza Italia).