Referendum, i pentastellati scendono in piazza per dire sì al taglio dei parlamentari

In piazza tra i cittadini per il Sì al taglio del numero dei parlamentari. Questo il programma previsto dai membri del Movimento 5 Stelle del Piemonte per la giornata di domani, sabato 12 settembre. I pentastellati manifesteranno in diverse città della regione, tra cui Biella, dove incontreranno i cittadini per spiegare le ragioni del Sì al referendum costituzionale del 20-21 settembre.

“Una riforma di cambiamento che lascia invariata la rappresentanza - spiegano - senza toccare gli equilibri della Costituzione, come invece facevano le controriforme del 2006 varate da Berlusconi e nel 2016 da Renzi entrambe bocciate dai cittadini. L’occasione di incontrare in piazza i cittadini servirà anche a raccontare le tante leggi approvate e le iniziative di risparmi di costi della politica messe in campo in questi anni dal Movimento 5 Stelle, che ricordiamo ha rinunciato e restituito oltre 113,7 milioni di euro” concludono i rappresentanti pentastellati sul territorio.