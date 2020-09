Mensa scolastica a Biella, i consiglieri del PD: "Contrari a questa gestione del servizio"

"Non credete che sia il momento di abbandonare la politica degli annunci e di affrontare i problemi con maggiore realismo e serietà? Pensate che le famiglie debbano fare ulteriori sacrifici per una mera carenza di organizzazione e per l'incapacità del Comune di trovare i fondi a integrazione del servizio mensa? Vi siete confrontati con altre realtà per capire se fosse possibile individuare nuove risorse in attesa di integrare con quelle da voi invocate alla Regione?". Sono queste le domande che i consiglieri comunali biellesi del PD hanno rivolto all'amministrazione comunale della città attraverso un'interrogazione in merito alla partenza posticipata del servizio mensa scolastica.

"Già a luglio - commentano - ci eravamo accorti delle potenziali criticità in merito a questo servizio, che puntualmente si sono verificate. Esprimiamo con forza la nostra contrarietà rispetto a questa gestione così intempestiva e alla scarsa capacità di programmazione dimostrata. Siamo davvero delusi rispetto a questo disservizio che peserà ancora una volta sulle vite delle famiglie e degli studenti".