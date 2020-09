Carceri, Delmastro: "Su boss indecenti dichiarazioni M5S"

"Trovo imbarazzante e indecente il florilegio di trionfanti dichiarazioni dei pentastellati per la revoca dei domiciliari e il ripristino della carcerazione del boss La Rocca. Le ignobili e vergognose scarcerazioni di massa sono state determinate dall'improvvido svuotacarceri di Bonafede, nonostante fosse stato avvisato da Di Matteo e Ardita del CSM e da Fratelli D'Italia, e dalla successiva e infausta circolare del suo Ministero.

Oggi festeggiano perché sono riusciti a riportare in carcere il boss Francesco La Rocca, al posto di vergognarsi per la più clamorosa resa di massa e senza condizioni dello Stato alle organizzazioni criminali. La mafia non si combatte con i comunicati stampa, ma con atti concreti: Bonafede revochi immediatamente lo svuota carceri che, per genesi ed effetti, è stato il più grosso regalo dello Stato alla mafia degli ultimi 50 anni". Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile Giustizia di FdI all'agenzia stampa Adnkronos.