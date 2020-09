"Mucrone in musica" concerto al lago con sax e basso

"Mucrone in Musica", in programma domenica 13 settembre. è l'ultimo appuntamento della stagione 2020. A salire sulla piattaforma al lago del Mucrone questa volta saranno Lorenzo Cucco ed Andrea Garavelli con un ensemble di sassofono e basso.Erika Vallera, consigliere Fondazione Funivie Oropa: "Con il concerto di domenica si chiude questa stagione di Mucrone in Musica che, malgrado le difficoltà legate alle limitazioni per il covid-19, ha avuto un ottimo riscontro. Come fondazione vogliamo ringraziare gli artisti di questa edizione: Zaccaria Roj, Lorenzo Cucco, Andrea Garavelli e in special modo Roberto Binetti che è stato il cuore di tutte e tre le edizioni di Mucrone in Musica".

Il concerto gratuito avrà inizio alle 14,30. Le funivie saranno aperte dalle 8,30 sino alle 17,30 con orario continuato. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina facebook o il sito www.funivieoropa.it Si ricorda che è obbligatorio l'uso della mascherina per il trasporto in funivia e nelle aree chiuse. L'area individuata per il concerto permette un ampio distanziamento delle persone.

Biografia

Lorenzo Cucco, classe 1998. Inizia a studiare sassofono all'età di 12 anni presso la società filarmonica di Occhieppo inferiore. Successivamente ha proseguito il percorso al liceo artistico musicale Felice Casorati di Novara sotto l'insegnante Tommaso Uncini. Attualmente iscritto al terzo anno accademico al conservatorio Vivaldi di Alessandria sotto il professor Claudio Lugo. Ha svolto diverse attività sia a livello classico sia a livello jazzistico.Andrea Garavelli, classe 1981, inizia come autodidatta all'età di 8 anni, tirando giù a orecchio e tentativi le linee di basso dei dischi (Queen, Sting, Mina, Baglioni, Conte, eccetera). A 14 anni inizia a studiare privatamente dal maestro Giacomo Lampugnani. Dai 16 ai 18 anni studia contrabbasso e teoria/solfeggio presso l'istituto musicale “Soliva” di Casale Monferrato. Nel frattempo inizia a suonare live con svariate band. Nel 2008 consegue il diploma in “Basso elettrico, Armonia e Arrangiamento” presso l’accademia di musica moderna “NAM” di Milano. Attualmente sta frequentando il primo anno del biennio di specializzazione in Basso Elettrico Jazz presso il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Esperienze live: Eldar, Arcansiel, Beggar’s Farm, Ian Anderson, Mick Abrahams, Clive Bunker, Graham Walker, Marco Minnemann, David Jackson, Gianni e Vittorio Nocenzi, Francesco Di Giacomo, Pierluigi Calderoni, Bernardo Lanzetti, Ian Paice, Roy Paci, Grazia Negro, Gianluca Massaroni, Stefano Marelli, Fabrizio Trullu, Ellade Bandini, Barbara Rubin, Orchestra Multietnica Furastè.