La Grande festa dei bambini dà appuntamento al 2021

La Grande Festa dei Bambini è stata, negli ultimi vent'anni, una giornata di giochi e allegria dedicata ai più piccoli ai giardini Zumaglini, nel cuore di Biella, ma, come è accaduto per la Corsa della Speranza, l'altro tradizionale evento di settembre del Fondo Edo Tempia, quest’anno l’evento salta un giro e dà appuntamento al 2021.

"Organizzarla in questo momento così delicato sarebbe stato «una potenziale fonte di rischio" come dice Donatella Fantone, a nome dei volontari del gruppo 'Tutti insieme per la vita', in prima linea da sempre in questa manifestazione. «Meglio aspettare tempi migliori e dare appuntamento a tutti, ai bambini e alle loro famiglie, all'anno prossimo".

Nel menù della Festa è sempre stata tradizione mescolare i giochi con lo sport: nell'edizione 2019 si sono rese disponibili numerosi società del territorio, dal Basket Femminile Biellese al Biella Rugby, dalla Rhythmic School al Tennis Tavolo Biella fino al Centro equestre di Mottalciata. E per concludere una gustosa merenda. Oltre a divertire, lo scopo, ovviamente, è anche raccogliere offerte per le attività del Fondo Edo Tempia: l'anno scorso era stata sfiorata quota 1000 euro.