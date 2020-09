Dal Piemonte alla Svizzera per portare in Ticino l'Hip Hop e la Breakdance

La Mad Moves Street Dance Academy, nata nel settembre 2019, da subito ha portato avanti proposte formative di alto livello, grazie alla competenza e formazione dei due insegnanti Alberto Bazzan (BBoy Bis) da Chivasso e Jacopo Benzi (IronHide) da Biella; insegnanti che contribuiscono già da 6 anni ad incrementare la scena dei ballerini di Street Dance su suolo Ticinese insegnando nelle zone del Mendrisiotto, del Luganese e del Locarnese.



L’Accademia ha “combattuto” il lockdown con una apertura speciale durante tutta l’estate: «Abbiamo promesso 10 mesi di lezioni in sala e siamo contenti di aver mantenuto la parola con i nostri allievi - ci dicono i due insegnanti - tra un bagno in piscina e l’altro tutti sono stati contenti di riprendere le lezioni senza dover attendere settembre».

La Mad Moves Academy, già dalla sua nascita ha come obiettivi la divulgazione e l’insegnamento della Street Dance e della cultura Hip Hop in generale, grazie ad alta qualità e preparazione degli insegnanti, seguendo i principi di rispetto e dedizione applicabili anche alla vita di tutti i giorni.



La realtà dei giovani ticinesi è stata molto positiva e propositiva in merito all’apertura speciale estiva della Mad Moves Academy: «La nostra gioia più grande è stata vedere che i ragazzi hanno preferito impegnarsi nei nostri corsi, invece di farsi scorrere addosso i giorni senza far nulla nel periodo estivo! - commentano i due insegnanti - ciò che più ci ha colpito dell’Accademia è stata la vitalità e la voglia di ballare dimostrata dagli allievi che vanno dai 3 anni in su; addirittura anche alcune mamme si sono cimentate nelle lezioni grazie ad un corso dedicato che ha avuto un’ottima risposta».



La Street dance, ed in particolare la Break Dance (Breaking), è passata dalla strada fino alle grandi situazioni sportive a livello mondiale; non tutti sanno che la Break Dance entrerà a far parte dei prossimi Giochi Olimpici nel 2024. «Questa nuova possibilità spacca in due la scena del Breaking mondiale, tra chi è favorevole e chi è contrario a questa iniziativa - ci spiegano gli insegnanti - per quanto ci riguarda, siamo ben consapevoli che si tratta di arte e non di sport, ma siamo altrettanti consapevoli che questa sia una occasione per far conoscere ed evolvere in maniera sempre maggiore e verso più persone questa disciplina».



Il team della Mad Moves Academy invita, in ogni caso, chiunque sia interessato o anche solo incuriosito a prendere parte ad una delle loro lezioni di prova gratuite nelle loro sedi di Balerna e Locarno. Per info corsi: Tel + 41 076 558 68 28 - + 41 079 399 14 46 - madmovesacademy@gmail.com