L’associazione Amici del Santuario della Brughiera ha organizzato per domenica 20 settembre un concerto all’aperto con il duo Omar e Piero. L’appuntamento è fissato per le 17. L’evento musicale, che si svolgerà proprio al Santuario della Brughiera di Trivero Valdilana, sarà accompagnato da un aperitivo per tutti i presenti.