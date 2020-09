Zubiena piange la scomparsa di Sergio Vercellino, storico volontario del comune

“One”, diminutivo di Sergione. Era così che i suoi cari e gli amici chiamavano Sergio Vercellino, storico volontario del comune di Zubiena ai tempi dell’Arci Quaglino in Casale Trucco, che si è spento nella giornata di ieri all’età di 63 anni. “Tutte le persone buone se ne vanno” commenta amareggiato il sindaco di Zubiena Davide Basso. “Sergio era una sentinella, faceva sempre in modo che ogni cosa fosse al suo posto ed era sempre disposto a trovare una soluzione a qualsiasi problema. Persona socievole ed espansiva, Sergio era stimato e aveva buoni rapporti con tutti. La sua scomparsa, come tutte le altre che ultimamente stanno colpendo il nostro paese, lascia un vuoto ad ognuno di noi”.

Sergio lascia nel dolore le figlie Monica e Sara con la mamma Antonietta. Il funerale, a cura delle Onoranze Funebri Giglio Tos, si svolgerà alle 10 di domani, 12 settembre, partendo dalla chiesa parrocchiale di Zubiena Riviera. Il rosario sarà invece recitato alle 18,30 di questa sera.