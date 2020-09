Sequestrati 700 grammi di eroina. Operazione senza precedenti in provincia. Arrestato un biellese

"Una cosa folle" è stato etichettato dalle forze dell'ordine il sequestro di ben 700 grammi di eroina pronta per essere distribuita ai biellesi. Si tratta di un'operazione senza precedenti messo a segno dagli agenti della Guardia di Finanza di Biella che hanno fermato S.B. di 29 anni mentre stava rientrando in città. Verosimilmente di ritorno dai mercati di della droga del milanese, novarese o torinese.

L'uomo, su cui pende l'accusa di spaccio, sarebbe in stato di fermo e in queste ore potrebbe essere già stata predisposta la sua permanenza in carcere. Ma sugli sviluppi c'è massimo riserbo da parte degli inquirenti. E' da tempo che stiamo parlando del prepotente ritorno in campo dell'eroina, quella stessa droga che negli anni '70 e '80 aveva sterminato un numero imprecisato di giovani. Ma allora non si conoscevano ancora gli effetti devastanti della sostanza. Ora dopo anni di battaglia alla droga, arresti, denunce, morti, i 700 grammi biellesi sono un allarme assolutamente da prestare il massimo delle attenzioni.

Il sequestro dei 700 grammi di eroina segna il record assoluto mai riscontrato nel Biellese. La più grossa operazione della Guardia di Finanza e delle forze dell'ordine era stata messa a segno nel 2016, fermando un giovane di Chiavazza con 250 grammi. Già allora si erano strabuzzati gli occhi. Ora si resta annichiliti. In ultimo, ricordiamo anche quella di metà luglio quando i finanzieri si erano travestiti da runner e avevano smantellato in Baraggia un mercatino dello spaccio.

Il sequestro di 700 grammi significa l'aver inflitto un duro colpo al mercato degli stupefacenti che tradotto in cifre avrebbe portato circa 2500 dosi di eroina da distribuire, comprata a 15 euro al grammo e pronta per essere rivenduta a 50. La provincia non è una grande piazza per lo spaccio e consumazione, stiamo parlando di circa 180 mila abitanti. Proprio per questo motivo aumenta esponenzialmente la valenza di questo sequestro portato a buon fine dai finanzieri di Biella del nucleo antidroga.