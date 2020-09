Scontro tra due auto in super: una fa testacoda e l'altra finisce fuori strada FOTOGALLERY

Se la sono cavata con un grande spavento e qualche ferita i conducenti delle due auto che poco fa, intorno alle 9 di questa mattina 11 settembre, si sono scontrate in superstrada tra l'uscita di Cerreto Castello e Mottalciata, direzione Cossato. A rimanere coinvolti un giovane di circa 30 anni e un uomo sulla sessantina: il primo ha riportato alcune contusioni sul petto dovute al contraccolpo dato dalla cintura, il secondo è stato invece trasportato in ospedale dal 118 per alcuni accertamenti. Nell'impatto l'auto dell'uomo, una Suzuki Swift, ha fatto testacoda finendo fuori strada mentre l'altra, una Ignis, ha concluso la sua corsa a bordo della careggiata in mezzo al verde. Sulle dinamiche dell'incidente, al momento sconosciute, indagano i carabinieri intervenuti sul posto per occuparsi di rilievi e viabilità. Entrambi i mezzi sono stati recuperati dal carro attrezzi.