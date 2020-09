Covid - Trasferiti a Sordevolo i 10 migranti: sindaco in ansia e Patelli presenta interrogazione a Roma

"E’ indubbia l’estrema velocità con la quale la struttura stessa è stata posta sotto rigida osservazione e questo è un bene" commenta la parlamentare biellese della Lega, Cristina Patelli. Rimane il fatto che 10 richiedenti asilo, tutti ospiti della struttura di via Cerruti a Biella meglio conosciuta come ex hotel Colibrì, siano stati trasferiti a Sordevolo nell'ex don Orione perchè trovati positivi al tampone del Coronavirus.

Il complesso, inaugurato a fine aprile per sollevare le criticità dell'ospedale di Ponderano dalle quarantene, è rimasto poi a disposizione della stessa azienda sanitaria locale per eventuali necessità legate al Covid 19. Dubbi e perplessità sono emerse dal primo cittadino di Sordevolo, Alberto Monticone. "Sono preoccupato per la salute dei miei cittadini -commenta il sindaco- anche se rimango sempre aggiornato. Avevo chiesto una sorveglianza 24 ore su 24 ma non è stata possibile. Di certo farò di tutto per tutelare la salute della mia popolazione".

La situazione a ieri pomeriggio, confermata dall'Asl di Biella, parlava di 10 migranti positivi trasferiti al don Orione mentre i rimanenti 10 sono rimasti all'interno dell'ex Colibrì. "Questa struttura risulta essere presidiata h 24 da personale qualificato -continua la parlamentare leghista-. Tutti coloro che sono venuti a contatto con il contagiato osserveranno il periodo di quarantena all’interno del centro di accoglienza e senza alcuna possibilità di spostamento". Un primo problema, secondo Monticone, rimane per i possibili spostamenti degli stessi contagiati.

"Se dovesse succedere qualcosa sarò pronto a prendere i provvedimenti del caso -insiste il sindaco di Sordevolo- nonostante la prefettura abbia stilato un piano di controlli che coinvolge le forze dell'ordine con passaggi molto frequenti, i medici e gli operatori della casa di riposo, a garanzia della totale sicurezza. Ringrazio le forze dell'ordine per la loro grande disponibilità e presenza sul territorio".

In un quadro che apparentemente sembrerebbe essere sotto controllo, grazie alle misure necessarie degli enti preposti, "trovo assurdo -precisa Cristina Patelli- che si sia dato il benestare ad una soluzione come quella dell’ex Hotel Colibrì, struttura ricettiva che si trova in centro città e in contesto condominiale e dunque inappropriata. Il problema, infatti, nasce a monte dal momento che, già in precedenza, mi erano stati segnalati, all'interno dello stesso centro, casi di promiscuità tra ospiti e altre persone che non avrebbero potuto accedervi. A tal proposito ho presentato una interrogazione parlamentare urgente al Ministro dell’Interno, sulla situazione venutasi a creare nel Centro di accoglienza".

Nella mattinata odierna è in agenda anche un incontro tra la stessa Cristina Patelli e il Prefetto di Biella, Fabrizia Triolo per una quadro più dettagliato e aggiornato. "Spero e mi auguro che la Prefettura e il Viminale si attivino al più presto -conclude Patelli- affinché vengano attivate tutte le procedure necessarie per la ricerca di una soluzione alternativa a quella attuale e che si impedisca l’accesso e la libertà di movimento all’esterno degli immigrati ivi presenti onde evitare la diffusione del Coronavirus tra la popolazione biellese".

Intanto tra quindici giorni, a tampone negativo, tutti e 10 i migranti dovranno tornare nella loro struttura di via Cerruti a Biella. In questo lasso di tempo i rimanenti 12 ospiti dovranno attenersi alla quarantena obbligatoria che impone il divieto di uscita dalla struttura.