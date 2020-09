E' stata trovata, ieri 10 settembre, priva di vita Marzia Tavernini di 54 anni. La donna che stava svolgendo alcuni lavori domestici in una casa di Biella in via Santuario d'Oropa, non ha risposto alle frequenti telefonate del proprietario. Allarmato l'uomo ha così chiamato i soccorsi.

Purtroppo, i sanitari del 118 intervenuti insieme ai Carabinieri, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali a seguito di alcune patologie delle quali soffriva la donna.