Altri incivili nel Biellese: porte, materassi e mobili abbandonati a Masserano. Sindaco amaro: “Imbecilli” FOTO

Continuano le segnalazioni per l'abbandono di rifiuti. A finire questa volta degli incivili è il comune di Masserano, dove ignoti hanno abbandonato ogni genere di immondizia lungo la Strada Vicinale Battiana Corte. Materassi, mobili, porte, finestre, rivestimenti in vetro, mensole: questi sono solo alcuni dei rifiuti che hanno scatenato l'ira dei cittadini.

“Dicono che la mamma degli imbecilli sia sempre incinta ed è vero – commenta amaramente il sindaco Sergio Fantone – Ogni mese andiamo in giro per il paese a ritirare grossi quantitativi di immondizia abbandonata. Purtroppo non c'è videosorveglianza dove li lasciano e quindi è difficile coglierli sul fatto”.