Paolo Lavino, nella sua vita coraggio imprenditoriale e generosità

Anni '90, un'ondata rivoluzionaria rovescia i regimi comunisti nell'Europa dell'Est. Un gruppo di tre giovani ragazzi in balia della rivoluzione, dopo aver finito la prima ora di matematica a scuola decisero di marinare il resto delle lezioni e di seguire la massa di persone che vedevano dirigersi verso il porto.

Ad un tratto si ritrovarono circondati e con una decisione da prendere: rischiare tutto e lasciare l'Albania o tornare indietro? Decisero coraggiosamente di salire sulla nave.

Il 7 marzo 1991 attraccarono a Brindisi. Accolti dallo stato italiano e dalla città dopo 20 ore di viaggio affollati su una nave da carico, gli vennero consegnati dei vestiti puliti e un pasto caldo. La sera come alloggio temporaneo vennero ospitati in una delle scuole locali.

L'incontro tra Lavino e i ragazzi avvenne a Capua, in provincia di Caserta in un campo di profughi. Essendo ancora minorenni e non avendo un appoggio familiare a quel tempo l'assistente sociale Anna Maria si prendeva cura di loro prestandosi da tutor. Nello stesso periodo Lavino aveva il desiderio di accogliere tre quindicenni, e dopo varie visite insieme alla moglie al campo di profughi li prese in affidamento.

Se ne assunse la cura da subito, iniziò garantendogli un'istruzione investendo nell'istituto Villaggio dei Ragazzi per fargli terminare la terza media e migliorare la conoscenza della lingua. Dopodichè, una volta finiti gli studi e compiuti i 18 anni, nell'ottobre del 1992 si trasferirono a Cossato dove Paolo Lavino aveva preparato per loro una casa e un lavoro nella sua azienda.