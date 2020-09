A Salussola 250 euro per ogni studente di prima media

Tempo di scuola e tempo di conferme da parte del Comune di Salussola che, anche in quest’anno scolastico 2020/21, verserà un contributo di 250 euro per l’acquisto dei libri scolastici ai 14 ragazzi che frequenteranno la prima classe della scuola secondaria di 1° grado don Francesco Cabrio.

L'Amministrazione ha inoltre garantito i servizi di pre e post scuola per la scuola primaria, e la mensa per la scuola primaria e secondaria. Il pre e post scuola si svolgerà dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico, dalle 07:30 alle 08.30, e dalle 16.30 alle 17.30, con un costo fisso costo mensile di 15 euro per entrambi i servizi. Il servizio mensa sarà servito da personale incaricato dal Comune, con un buono pasto di euro 4,30 euro.

Sempre in tema di scuola, il Comune di Salussola ha stanziato, in riferimento allo scorso anno scolastico, un contributo di 696 euro all’Istituto Comprensivo di Cavaglià, destinato al finanziamento di un laboratorio informatico e all'ampliamento dei progetti formativi.