Smantellata l'edicola del Tribunale, addio ad un altro pezzo di storia di Biella FOTO

Con lo smantellamento avvenuto questa mattina, 11 settembre, si chiude definitivamente il sipario sulla storica attività dell'edicola del Tribunale in via Repubblica a Biella. Ogni speranza di acquisto da parte di un nuovo gestore è quindi svanita: prima di chiudere per mesi, l'edicola era stata acquisita da una nuova proprietaria nel febbraio 2018, ma dopo poco tempo finì per essere nuovamente chiusa. Un altro pezzo di storia biellese che se ne va, dopo la chiusura dell'altrettanto storica edicola di via Galimberti che a gennaio 2019 ha cessato l'attività. Un punto di riferimento per studenti, avvocati, giudici e cittadini che viene meno in una città in cui la crisi del settore della rivendita di giornali e riviste in genere è sempre più evidente.