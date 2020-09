Problemi all'ufficio postale di Pettinengo, il sindaco: "Aspetto da Roma l'ok per il ripristino vecchio orario"

Lunghe code all'ufficio postale di Pettinengo. Non indifferente l'amministrazione comunale che con il sindaco Bosso si è subito mossa col tentativo di smuovere la situazione apparsa ormai inverosimile, a fronte delle segnalazioni ricevute e conseguenti ai cambiamenti di orari avvenuti durante il periodo “Covid” e tuttora in vigore.

"Dopo numerosi messaggi con Poste Italiane partiti nelle settimane precedenti -riferisce il primo cittadino- in data 7 settembre c’è stato un incontro in Municipio tra il sottoscritto, il Direttore della Filiale di Biella e il Responsabile Comunicazione di Poste Italiane. Nell'incontro è stata ulteriormente ribadita l’insufficienza del servizio offerto dall'Ufficio Postale di Pettinengo e chiesto il ripristino in tempi brevi dello 'storico' orario ora dimezzato causa situazione Covid-19.

Mi è stato assicurato, salvo conferma dalla sede centrale di Roma, che nell'arco di 5/6 settimane al massimo verrà ripristinato il precedente orario. Quanto prima mi verrà fatto sapere il tempo preciso di ripristino. Si è inoltre ipotizzato di dare continuità operativa nell'Ufficio Postale di Pettinengo cercando quindi di avere sempre lo stesso interlocutore".

