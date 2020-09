Biella, ecco come si prepara la ripartenza al Liceo G&Q Sella tra ingressi, lezioni e intervalli VIDEO

Il Liceo G&Q Sella di Biella si prepara a riaccogliere i suoi studenti dopo mesi di lockdown e didattica a distanza a causa dell’emergenza coronavirus. Nella mattinata odierna, Newsbiella ha visitato il plesso scolastico, mostrando in anteprima le misure, già apportate o in via di definizione, all'interno della scuola e le modalità che verranno adottate nei momenti nevralgici della giornata.

Dall’ingresso a scuola, passando all’intervallo fino alle lezioni in presenza. “Nella prima settimana accoglieremo nel migliore dei modi le classi prime – commenta in diretta il dirigente Gianluca Spagnolo - Non abbiamo idea di come sarà l’anno scolastico ma c’è bisogno di creare un gruppo classe. Poi sarà il turno degli altri. La scoperta è doppia e per i nuovi arrivati è tutto nuovo. Si farà un tour all’interno della scuola vedendo i laboratori dedicando attenzione al recupero delle competenze andate perdute lo scorso anno per il Covid. Sarà una partenza lenta proprio per dare la possibilità di apprendere le regole”. E sul nuovo anno scolastico Spagnolo è cautamente ottimista: “Bisogna esserlo ma con estrema prudenza. Il rispetto della salute è un valore fondamentale”.

Di seguito, la visita della scuola in diretta Facebook per mostrare in presa diretta la giornata tipo che dovrà affrontare lo scolaro dal prossimo 14 settembre.