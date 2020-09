A Vigliano Biellese l'asilo nido inizia con “tre bolle”

18 bambini, tre ingressi distinti alla struttura, tre sezioni sostanzialmente autonome e quattro educatrici: questi i numeri con cui dal 9 settembre riparte il servizio di asilo nido comunale.I genitori coinvolti sono stati incontrati negli scorsi giorni, affinché a ciascuno fosse già noto l’ambiente in cui il proprio piccolo trascorrerà il proprio tempo al nido e fossero già chiare le indicazioni sugli accessi e sugli orari.Una sezione opererà a tempo pieno, con un orario concordato con i genitori dei bambini già precedentemente iscritti.

Due sezioni, invece, avranno un orario che si conclude dopo il tempo mensa.“Si è trattato di una decisione sofferta- spiega l’assessore all’Istruzione, Elena Ottino – ma necessaria per il rispetto delle linee guida che impongono di assegnare ciascun educatore ad uno specifico gruppo di bambini. In sostanza, negli anni precedenti, gli educatori iniziavano il proprio servizio con orari diversificati a partire dalle 7.30, armonizzando il loro numero con quello dei bambini che, gradualmente ed entro le 9.30, entravano al nido. Tutto ciò adesso non è compatibile con l’inquadramento normativo. Tuttavia, non appena possibile, valuteremo tutte le soluzioni per incrementare l’orario di permanenza dei piccoli uniformandolo in tutte le sezioni.L’adeguamento della struttura e la revisione del progetto educativo e dell’organizzazione sono attività di grande rilievo che hanno impegnato i vari settori del Comune durante buona parte del periodo estivo. Le nostre educatrici, inoltre, nel mese di luglio si sono dedicate interamente al centro estivo per i bambini da 3 a 6 anni, facendo da apripista per la ripresa dei servizi educativi per la prima infanzia. Ci sono quindi tutti i presupposti per iniziare con fiducia questo anno educativo anomalo, impegnativo, ma certamente molto atteso e affrontato con grande impegno e professionalità”.