A Gaglianico file indiane fino in classe e pause all'aperto, ecco come la scuola si prepara alla riapertura VIDEO

Riaprire la scuola nel segno della sicurezza. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, Newsbiella ha visitato l'Istituto Comprensivo di Gaglianico mostrando in anteprima le misure, già apportate o in via di definizione, all'interno della scuola. Sotto la lente d'ingrandimento? Le nuove modalità d'ingresso e d'uscita a scuola, l'intervallo, l'attività sportiva e molto altro ancora.

“Gli studenti seguiranno i dovuti percorsi che li porteranno in classe – spiega il dirigente Lorenzo Zampieri - La scuola sarà in sicurezza. Non ci sarà la pausa intervallo ma in base alla stanchezza si potrà decidere di raggiungere lo spazio esterno della scuola per trascorrere almeno 5 minuti di relax sempre che non piova. Gli allievi entreranno in fila indiana, accompagnati dai docenti”.

Presenti alla diretta anche i sindaci di Gaglianico e Ponderano, Paolo Maggia e Roberto Locca. Quest'ultimo ha parlato della struttura di Ponderano: “Abbiamo spazi molto ampi e si riescono a fare percorsi separati senza entrare in contatto con gli altri”. Maggia, invece, ha condiviso la sua serenità sull'apertura del nuovo anno scolastico: “Sono assolutamente tranquillo. C'è stato uno sforzo corale e tutti si sono dati da fare a mille. Sono convinto che il sistema Italia, nei mesi di marzo e aprile, abbia funzionato al meglio consentendoci di essere un modello per il mondo. E lo saremo anche per la scuola”.

Di seguito, la visita della scuola in diretta Facebook per mostrare la giornata tipo che dovrà affrontare lo scolaro dal prossimo 14 settembre.