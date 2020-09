A Veglio si cambiano i pali lampioni

Lavori in corso a Veglio. Come segnalato sui canali social ufficiali, proseguono gli interventi di sostituzione dei vecchi pali lampioni in legno cemento con quelli nuovi in acciaio zincato. “Stiamo rinnovando l'impianto elettrico con la sostituzione di tutti i cavi per poi installare la nuova rete di fibra ottica per la connessione a banda ultralarga – spiega l'amministrazione comunale - Ci scusiamo per il disagio causato dalle temporanee sospensioni del servizio elettrico”.