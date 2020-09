Vinci con il tuo anno di nascita, il Cross Country di Verrone torna sotto una nuova veste

La polisportiva Cedas Lancia, in collaborazione con Csain, ha organizzato per domenica 20 settembre il trail “Vinci con il tuo anno di nascita”, una manifestazione ludico motoria aperta a tutti. Il ritrovo è fissato per le 8 al centro polisportivo Cedas Lancia di Verrone, la partenza è prevista per le 9,15.

Il percorso, lungo circa 5 chilometri, è abbastanza impegnativo e costituito da diversi saliscendi con una quarantina di ostacoli: “Insomma, un vero e proprio trail - commenta Claudio Canatone, tra i responsabili organizzatori - anche se non si direbbe vista la posizione. Verrone non è fatta di colline o montagne ma chi l’ha provato in passato nella veste del Cross Country (che si è svolto lo scorso dicembre, ndr) lo può confermare”.

Nel rispetto delle norme anticovid, la manifestazione sarà totalmente all’aperto, senza la possibilità di usare spogliatoi o docce. Non ci sarà un ristoro finale e la mascherina è obbligatoria fino a poco prima della partenza della gara, per la quale verranno costituiti diversi blocchi distanziati in base al numero dei partecipanti. Non si tratta di una gara competitiva, ma sono previsti dei premi per ogni primo corridore del proprio anno di nascita che raggiungerà il traguardo.

Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 18 settembre e saranno disponibili per un massimo di 120 persone. Il costo copre anche il pacco gara, con il quale verrà consegnata anche la mascherina. “Il nostro obiettivo - conclude Canatone - è poter ripartire con il nostro sport con una manifestazione diversa e particolare, in un momento difficile per tutto il mondo sportivo e io voglio crederci con tutto me stesso”.

Per info e iscrizioni athletic@teletu.it - 366/4159654.