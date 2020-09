Casa della Salute di Sandigliano: l'importanza della medicina nello sport. Graziola: "La prevenzione è fondamentale"

Tra i vari ambiti di cui si occupa Casa della Salute di Sandigliano, la medicina sportiva occupa uno spazio molto importante. Consapevoli dell'importanza del settore, gli ambulatori di Sandigliano hanno messo a punto una serie di visite per gli sportivi di ogni età atte a garantire a ogni tipo di atleta la sicurezza del proprio stato fisico in ogni specialità. Con il dottor Giuseppe Graziola, che vanta una lunga esperienza nella medicina sportiva e che opera alla Casa della Salute, analizzeremo al meglio alcuni aspetti di questa branca scientifica.

Qual è l’importanza della visita sportiva e perché è necessario effettuarla? “La visita sportiva - dichiara il dottor Graziola - ha da sempre consentito di raccogliere numerosi dati scientifici. Il fatto di svolgere migliaia di visite di idoneità su tutto il territorio nazionale ha permesso un inquadramento sempre più raffinato e dedicato al rilascio per l'attività ginnica. Il medico ha il compito di lavorare per far fare lo sport non per non evitare che si faccia”.

Dottore, ci può spiegare come si è evoluta la medicina sportiva negli ultimi anni? “Il ruolo della medicina sportiva - spiega il medico - permette ora, rispetto a quarant'anni fa, di inquadrare meglio problematiche come le aritmie benigne, le anomalie della ripolarizzazione e ha anche dato la possibilità di scoprire nuove patologie. La cardiopatia aritmogena del ventricolo sinistro ne è un esempio concreto: si pensava non esistesse. Ha anche consentito di studiare più dettagliatamente il fenomeno dell'ipertrofia del cuore che prima si identificava come patologico. Importante anche sottolineare che, con l'ultima sfida del Covid, le visite medico sportive permettono di scovare anche eventuali infetti. Inoltre è ormai consuetudine portare i bambini a fare la visita di idoneità sportiva e, oltre ad essere di grande prevenzione, questo consente anche l'individuazione di nuove malattie”.

Quanto è importante la medicina sportiva per Casa della Salute? “Alla Casa della Salute riveste un ruolo ben importante - dichiara Graziola - sappiamo che c'è un grande futuro per la medicina dello sport. Parliamo di una branca scientifica di frontiera che continua ad essere esplorata giorno dopo giorno, paziente dopo paziente”.

