Lega Biella raccoglie le firme per le dimissioni del ministro Azzolina

Lunedì ricominciano le scuole ma mancano banchi e docenti, non ci sono certezze sulle lezioni, è buio fitto sugli insegnanti che dovranno lavorare. Tutto a causa della totale incapacità nella gestione della ripresa del ministro Azzolina, ma le colpe politiche sono da attribuire anche a chi l’ha voluta in quell’importante dicastero, seppure dimezzato e ora si capisce perché: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Le proposte della Lega sulle assunzioni dei precari in classe da anni, sull’utilizzo delle aule vuote delle scuole paritarie, sulla misurazione della febbre a scuola e altre ancora sono rimaste inascoltate. Dalla Azzolina sono arrivate solo polemiche e insulti. Quindi la Lega biellese sarà ancora una volta in piazza questo fine settimana, per ascoltare l’appello di studenti, insegnanti e famiglie. Ma anche per chiedere le dimissioni dell’inadeguata Azzolina.

“Raccoglieremo le firme – spiega il commissario provinciale della Lega Michele Mosca – per chiedere, oltre alle sue dimissioni, che le scuole siano aperte in modo adeguato e che i porti siano chiusi, a maggior ragione dopo i casi di positività di numerosi clandestini nell’ex hotel Colibrì. Struttura che avevamo già attenzionato e segnalato, manifestando la nostra contrarietà alla sua locazione e alla gestione da parte delle solite cooperative del business, e che stando così le cose non può più continuare ad accogliere richiedenti asilo: va chiusa. Infine – continua il Consigliere regionale Mosca – a nome di tutti i militanti, i sostenitori e i simpatizzanti della Lega della provincia di Biella, esprimiamo vicinanza a Matteo Salvini dopo la vergognosa aggressione subita in Toscana ad opera dell’ennesima sedicente “antifascista”".

I gazebo della Lega saranno: sabato mattina dalle 9 alle 12 a Biella in piazza Falcone (piazza del mercato), a Valdilana in piazza XXV aprile, a Mongrando in piazza del Comune; sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 a Biella in piazza Santa Marta e a Cossato in piazza Chiesa; domenica dalle 9 alle 12 a Biella presso la sede dell’ATL ai giardini Zumaglini; domenica pomeriggio dalle 15 alle 18 sempre a Biella in piazza Santa Marta.Presso tutti i gazebo sarà anche possibile sottoscrivere il tesseramento 2020 alla Lega per Salvini Premier.