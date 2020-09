Un week end in ricordo di Tavo Burat

"Il confine è il concetto fondamentale del nostro mondo. I confini da superare, sempre: quelli dei migranti, quelli di chi pensa che Nostra patria è il mondo intero, ma ancge i confini che superiamo ogni volta quando ci avviciniamo l'uno con l'altro a partire dalle relazioni d'amore",

Con questo messaggio tratto dall'album Portami al confine, il cantautore Marco Rovelli & l'Innominabile, in concerto sabato 12 settembre, alle 17 alla Trappa di Sordevolo, ricorderà lo scrittore e poeta biellese Gustavo Buratti Zanchi, per tutti Tavo Burat.

A seguire, alle 19:30, la cena preparata da Marta Foglio (Foodopia), con gli ingredienti dei produttori di Slow Food Travel Montagne Biellesi, e con le ricette tratte dal libro "L'an ca da fé" (La casa del fuoco, L'antica cucina biellese) scritto dallo stesso Tavo Burat e da Giorgio Lozia. La cena è su prentazione (3493269048, anche whatsapp).

Il ricordo di Tavo Burat proseguirà domenica 13 settembre con la Festa di Fra Dolcino e Margherita organizzata dalCentro Studi Dolciniani di Cossato. Il programma prevede il ritrovo al piazzale Margosio di Trivero, lungo la Panoramica Zegna. Alle 10 Culto Valdese tenuto dal pastore di Biella Marco Gisola, alle 11 assemblea annuale del Centro Studi Dolciniani (comunicazione del segretario Piero Delmastro, relazione del presidente Aldo Fappani, apertura dibattito e intervento della scrittrice Alessandra Sebastiani). Alle 12 la salita al cippo sulla cima del Monte Mazzaro, dove, tra bandiere e canti, ci sarà un breve discorso, e, alle 13, la discesa all’Alpe Margosio per il pranzo, o appoggio presso il chiosco per uno spuntino.

Per informazioni il Centro Studi Dolciniani è a Cossato, in Via Vercellotto 3 (tel. 01594271 – 015703465; e-mail perodijvalentin@libero.it )