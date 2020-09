Filo a Milano Unica per la sostenibilità

A un mese esatto dalla apertura della sua 54a edizione (MiCo – Milano Convention Centre, 7 e 8 ottobre 2020) Filo ne propone un’anteprima a Milano Unica, in programma a Milano Rho-Fiera l’8 e 9 settembre 2020. Attraverso uno spazio dedicato, parte integrante dell’Area Tendenze di Milano Unica, Filo apporta il contributo della filatura con i filati proposti dalle sue aziende espositrici nell’ambito del progetto di sostenibilità FiloFlow.

Afferma Paolo Monfermoso, responsabile di Filo: “La presenza di Filo a Milano Unica non risponde solo a una consuetudine consolidata e molto apprezzata dai professionisti del tessile a livello internazionale e che per il nostro Salone ha dato ottimi risultati in termini di visibilità. Per Filo partecipare a questa edizione di Milano Unica è una affermazione concreta del motto “insieme per la ripresa” lanciato da Confindustria Moda per sottolineare come le fiere siano il fulcro della ripartenza della nostra industria, che non è solo un auspicio, ma una possibilità concreta se guidata da una logica di sistema”.

Aggiunge Monfermoso: “Fa parte dello stesso ragionamento, la decisione di Filo di proporre a Milano Unica esclusivamente i filati del progetto FiloFlow: sostenibilità e tracciabilità sono due concetti destinati a orientare sempre di più le scelte dei consumatori. E noi di Filo condividiamo con Milano Unica la consapevolezza che solo mettendo al centro del discorso la manifattura - in un contesto di filiera - si può aspirare a quella sostenibilità del processo produttivo che porta a un prodotto finito realmente tracciabile e sostenibile, sia sotto il profilo ambientale che etico”.

La 54a edizione di Filo si svolge a MiCo – Milano Convention Centre il 7 e 8 ottobre 2020. Per poter accedere al Salone, è assolutamente indispensabile pre-accreditarsi online entro il 30 settembre, attraverso la pagina dedicata del sito www.filo.it. Non sarà possibile effettuare la registrazione all’arrivo in fiera.