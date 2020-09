L’importanza della presentazione nella società liquida

Qual è secondo voi un modello migliore per presentarsi? Secondo il popolare cantautore nordamericano Johnny Cash, esiste un solo un metodo efficace per presentarsi: la semplicità. Il suo marchio di fabbrica, poi diventato un vero e proprio standard era basato su un breve claim: - Hello, I’m Johnny Cash. Si trattava naturalmente di un certo tipo di contesto, quello della country music statunitense, fatta appunto di schemi tradizionali, dove il margine di manovra era davvero essenziale e risicato. Tuttavia a suo modo il cantautore dell’Arkansas ebbe il merito di plasmare un nuovo stile in termini di immagine, di suono e di comunicazione efficace.

Non è un caso se ad esempio Steve Jobs abbia preso come ispirazione e punto di riferimento un altro mito della controcultura americana come Bob Dylan. Sono celebri gli scambi di battute tra Jobs e il suo fraterno amico Steve Wozniak, che invece era un beatlesiano convinto, oltre che un geek ante litteram e un informatico intuitivo e assai capace. Quello che i due Steve realizzarono nella Silicon Valley degli anni settanta, costituisce ancora oggi il punto di partenza necessario per ogni cosa che riguarda il mondo dei computer e la cultura digitale odierna.

Tutti ad esempio sanno bene che Steve Jobs impose la sua idea di lettering e font sull’Apple 2, contro le indicazioni di informatici ortodossi e programmatori, che invece puntavano sull’essenziale e sul corretto funzionamento della macchina che stavano progettando. Sul momento le idee innovative di Jobs risultarono un po’ estreme se non del tutto eccentriche, ma oggi sappiamo bene che la sua visione d’insieme e l’ossessione per la perfezione e l’innovazione hanno costituito un tassello fondamentale per l’utilizzo che oggi facciamo dei personal computer. Con un computer è possibile creare musica, scrivere un romanzo e soprattutto creare grafica e design a livello professionale, senza doversi affidare a uno studio tipografico. Si pensi ad esempio ai modelli per biglietti da visita un tassello fondamentale per chi vuole iniziare a proporre la propria impresa e farsi conoscere nell’ambiente specifico in cui opera. Fino a qualche anno fa la creazione di un biglietto da visita era dispendiosa e doveva essere realizzata da un professionista del settore.

Oggi progettare e realizzare un biglietto da visita è diventato molto più semplice, grazie ai template e al layout personalizzato per proporre la propria visione e l’idea di marketing da perseguire.

Il nostro biglietto da visita è importante, visto che costituisce il primo step di contatto con chiunque voglia interfacciarsi con noi. Un concetto che risulta valido per ogni tipo di settore professionale dove si opera. L’aspetto grafico naturalmente ha ancora oggi un’importanza notevole, specialmente per chi si occupa di rapporto con il pubblico, rappresentanza e attività simili. Purtroppo in questo tipo di società non tutti possono contare sulla personalità e sulle capacità di specifiche di Johnny Cash, Steve Jobs o Bob Dylan. Tuttavia l’esempio e la perseveranza di questi uomini riecheggia nella nostra epoca e ci offre un modello a cui ispirarci, per ogni attività creativa e professionale.