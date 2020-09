Dal Nord Ovest - Schianto e incendio di un ultraleggero

Si è schiantato e ha preso fuoco: momenti di paura, nel pomeriggio di giovedì 10 settembre per un un incidente che ha coinvolto un ultraleggero.

Lo schianto è avvenuto a Mazzè e il velivolo si è incendiato dopo l’impatto sulla provinciale tra Mazzè e Rondissone: a bordo il pilota di 77 anni di Valdellatorre e il copilota di 39 anni di Borgo d’Ale che, per fortuna, sono riusciti ad allontanarsi prima che la carlinga prendesse fuoco. Per domare il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ivrea e del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, del comando provinciale di Vercelli.

I due uomini, spaventati per l'accaduto, ma tutto sommato in buone condizioni, sono stati soccorsi dalla Croce Rossa. Le cause dell'incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze più gravi, sono al vaglio delle forze dell'ordine.