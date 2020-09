Malore al lago della Vecchia, escursionista di 70 anni recuperato dall'elisoccorso

Ha accusato un problema cardiocircolatorio ed è stato così necessario l'intervento dell'elicottero del 118, poco dopo mezzogiorno, al Rifugio della Vecchia. L'escursionista di circa 70 anni è stato recuperato senza non poche difficoltà per la nebbia che in quel momento ha impedito la visibilità. L'elicottero è infatti atterrato per circa 30 minuti a Piedicavallo.

Appena si è creato uno spiraglio l'elicottero è riuscito a portare a termine il soccorso anche se a terra l'uomo era già assistito da due uomini del Soccorso alpino, casualmente in montagna che avevano immediatamente allertato la centrale operativa. Dopo le prime cure dei sanitari l'escursionista è stato così caricato e trasportato in codice giallo all'ospedale di Ponderano.