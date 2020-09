Biella, ubriaco disturba i passanti in via Marconi: in azione Polizia locale

Intervento di una pattuglia della Polizia locale in via Marconi, a Biella, su segnalazione di un cittadino per un uomo sdraiato al suolo. Giunti sul posto, insieme ai sanitari del 118, hanno notato un 38enne, già noto alle forze di Polizia, in evidente alterazione alcolica intento a disturbare i passanti. Lo stesso veniva convinto dal personale sanitario e dagli agenti a recarsi in Pronto Soccorso. Verrà comunque sanzionato per ubriachezza manifesta.