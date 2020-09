A Biella si prega per il ritorno a scuola degli studenti

La parrocchia Santo Stefano – Cattedrale da sempre vive una grande passione educativa nei riguardi dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. Non può passare sottotono una notizia molto importante.

“Lunedì 14 settembre riprende la scuola, dopo tanti mesi di chiusura forzata – spiega in una nota stampa don Paolo Boffa Sandalina - Riteniamo che questo momento debba essere posto all’attenzione di tutta la comunità. È un passaggio delicato ma altresì da compiere con speranza e fiducia. Per questo la comunità parrocchiale domenica 13 settembre sarà invitata a pregare intensamente per questa intenzione. Lo faremo attorno all’Eucarestia che celebreremo all’aperto, davanti al Battistero. Il ritrovo è fissato per le 10. Sono invitati i bambini, i ragazzi con le loro famiglie, i giovani e sarà particolarmente gradita la presenza degli insegnanti. L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono condividere questo momento di preghiera e comunità. Chi desidera può portare il proprio zaino o borsa scolastica. Sarà il segno su cui invocheremo la benedizione del Signore. Ci guidano le parole di papa Francesco: 'Educare è un atto d’amore, è dare vita'.”