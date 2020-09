Vigliano, riparte la scuola con mensa e prescuola: ecco tutto quello che c'è da sapere

Come ogni anno, anche in questo 2020 segnato dall’emergenza sanitaria, il servizio mensa, il pre e il post scuola riprenderanno dal primo giorno di scuola a Vigliano Biellese. In entrambe le scuole primarie e nella scuola dell’infanzia, infatti, il prescuola sarà già attivo dal 14 settembre, con inizio alle 7.30. Gli educatori si occuperanno dei minori con specifiche attività e con materiali idonei, che saranno puntualmente igienizzati; successivamente i bambini saranno accompagnati presso l’accesso alla propria classe.

In ogni edificio scolastico sono infatti previsti distinti accessi ed orari scaglionati per evitare qualunque tipo di assembramento (per i dettagli cliccare sul sito del Comune)Per il prescuola della scuola dell’infanzia, per le prime due settimane, il Comune ha messo a disposizione l’ampio salone della Biblioteca comunale.Il servizio mensa partirà regolarmente, con un doppio turno per la scuola dell’infanzia; nelle scuole primarie oltre al doppio turno alcune classi consumeranno il pasto in aula, dopo le prescritte igienizzazioni.

Nella scuola media, la mensa inizierà regolarmente la settimana successiva, con l'inizio dei rientri pomeridiani, nei giorni di lunedì e mercoledì.I libri di testo per la scuola primaria, come ormai da molti anni a questa parte, sono in consegna proprio in questi giorni presso entrambi i plessi, evitando alle famiglie di dover ordinare i libri, ritirarli, consegnare cedole etc. Ad ogni allievo i suoi libri, direttamente sul banco di scuola.

“La collaborazione fra il Comune e l’Istituto comprensivo di Vigliano Biellese è costante – spiega l’assessore all’Istruzione Elena Ottino – e questo vale sia per l’organizzazione degli spazi, sia dei servizi. E’ interesse di tutti che la scuola possa riprendere nel modo migliore, anche tenendo in adeguato conto le esigenze delle famiglie che devono conciliare i tempi lavorativi con le cure familiari. Si tratta infatti di un anno particolare, in cui i servizi scolastici, ben più del solito, dovranno essere cuciti su misura. La mensa deve adeguarsi infatti con una somministrazione che riduca quanto più possibile i contatti fra gli operatori ed i bambini; il pre ed il post scuola devono infatti barcamenarsi con progetti educativi del tutto innovativi, in cui il distanziamento resti costante ma, ciò nonostante, i bambini vengano coinvolti in una prospettiva inclusiva, con attività coinvolgenti e stimoli nuovi”.

L'assessore sottolinea che “malgrado le innegabili difficoltà operative, si è fatto di tutto per consentire a bambini e famiglie di ricominciare l’anno scolastico con una nuova “normalità”, che necessita di grande responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ricordo inoltre che lo sportello “buoni pasto” della cooperativa Anteo è aperto in via Lamarmora 39, il lunedì dalle 10 alle 13 e martedì dalle 14.30 alle 17.30 ed è contattabile al tel 345.6550360. Tutte le info sul servizio mensa scolastica sono reperibili al link a fondo pagina. Gli uffici comunali sono a disposizione telefonando al numero 015512041 e scrivendo a scuole@vigliano.info. Invito inoltre le famiglie a consultare costantemente il sito del Comune e dell’Istituto comprensivo per tenersi aggiornate”.