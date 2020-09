Trasporto scuolabus: a Biella servizio attivo a partire da lunedì

Il Comune di Biella informa che il trasporto scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021 sarà effettuato, a favore dei bambini che sono stati iscritti al servizio, a partire da lunedì 14 settembre 2020 secondo le fermate e gli orari riportati nelle tabelle di cui alla seguente pagina web, riferite al periodo 14 settembre 2020-25 settembre 2020 (periodo per il quale non sono previsti il servizio mensa né le lezioni pomeridiane), con esclusione dei giorni di chiusura per il referendum: http://www.comune.biella.it/web/sites/default/files/scuolabus_tabelle_orari_dal_14.09_al_25.09.2020.pdf

In proposito, dato lo scaglionamento in ingresso degli alunni a scuola, imposto dall’emergenza da Covid-19, si raccomanda di arrivare con la massima puntualità alla fermata dello scuolabus, il cui conducente dovrà attenersi strettamente alla tabella di marcia al fine di consentire il rispetto degli orari delle lezioni.L’amministrazione ringrazia la società di trasporti Atap Spa per la collaborazione.Il tesserino necessario per l’utilizzo del servizio sarà rilasciato previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento della quota, il cui importo e le modalità previste per la consegna delle ricevute saranno comunicati nei prossimi giorni, a ciascuna famiglia, a cura dell’ufficio comunale competente.

Nel frattempo, il servizio sarà fruibile per i bambini che sono stati iscritti al servizio, anche in assenza del tesserino, fino a martedì 06.10.2020Il servizio sarà, invece, fruibile a partire da mercoledì 07.10.2020, unicamente per i bambini che saranno in possesso dell’apposito tesserino rilasciato previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento della quota.