Torino, tutti negativi nel gruppo squadra: allenamenti individuali al Pozzo

Il Torino tira un sospiro di sollievo: i primi tamponi eseguiti questa mattina sul gruppo squadra del Torino hanno dato esiti negativi per tutti. A darne comunicazione una nota ufficiale della società granata sul proprio sito. Pertanto, come prevede il protocollo FIGC, capitan Belotti e compagni sono scesi in campo allo stadio Pozzo - La Marmora di Biella nel pomeriggio di oggi, 10 settembre, per una sessione di lavoro individuale in attesa di nuovi controlli.