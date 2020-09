Stage di qualità: possibilità di iscriversi fino al 29 settembre 24 i tirocini disponibili

C’è tempo fino al 29 settembre per candidarsi all’undicesima edizione del progetto “Stage di qualità” organizzata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Biella in collaborazione con enti del territorio e associazioni datoriali.

I numeri che rappresentano le dieci passate edizioni sono emblematici: 1.570 candidature di ragazzi; 110 aziende coinvolte; 235 tirocini attivati. Il progetto offre ai giovani con alta formazione l’opportunità di svolgere un tirocinio di sei mesi in aziende biellesi, con riconoscimento economico minimo di 700 euro mensili.

L’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune, Gabriella Bessone evidenzia: “Questo progetto rappresenta una buona e consolidata prassi tra il mondo dell’impresa e i giovani formati, offrendo ai giovani con alta formazione l’occasione di arricchire in modo significativo le competenze e di farsi conoscere dalle imprese del territorio. Quest’anno, pur con i disagi dovuti all’emergenza COVID-19, il progetto si è partito e si è anche rinnovato, ponendosi l’obiettivo di dare continuità alla formula già collaudata.

Un progetto nato per contribuire al rilancio del Biellese sostenendo la tradizione manifatturiera e le aziende che intendono investire in termini di sostenibilità, innovazione, sperimentazione, creatività, indispensabili per la crescita del territorio. L’attuale sviluppo del progetto mira a mettere giovani con formazione universitaria a contatto con le aziende locali e a favorire l’individuazione di profili emergenti ricercati dalle aziende locali ma di difficile reperimento. A tal scopo sono state istituite alcune specifiche borse destinate a progetti su aree innovative (profili emergenti): in questo caso saranno ammessi giovani sia residenti nel Biellese che in altri territori e l’azienda ospitante riconoscerà allo stagista un ulteriore bonus economico di 300 euro mensili qualora la distanza tra abitazione e sede di stage superi i 50 km”.

Gli stage disponibili per questa nuova edizione sono 24: - 16 posti per "PROFILI TRASVERSALI", relativi ad ambiti trasversali, quali amministrativo, finanziario, commerciale, comunicazione/marketing, risorse umane e inoltre nell'area socio-educativa. Possono candidarsi: laureandi/laureati in qualsiasi Ateneo e residenti nel territorio della provincia di Biella o laureandi/laureati presso l’Università a Biella, anche non biellesi. - 8 posti per "PROFILI EMERGENTI" nell'area tecnico-scientifica. Possono candidarsi: laureati/laureandi oppure giovani in possesso di diploma ITS (post diploma di durata biennale), sia residenti nel Biellese che in altri territori.

I giovani interessati potranno candidarsi fino a martedì 29 settembre, sul sito dell’Informagiovani di Biella sono pubblicate le informazioni utili sul progetto e su come aderire: www.informagiovanibiella.it/stagediqualita

Promotore del progetto è il Comune di Biella che lo cofinanzia e lo realizza attraverso l’Informagiovani, con il prezioso sostegno di Banca Simetica S.p.A. e il supporto delle associazioni datoriali del territorio, del Centro per l’Impiego di Biella e di Città Studi Biella. Info: Comune di Biella - Assessorato Politiche Giovanili INFORMAGIOVANI, Tel. 015 3507.380–381 E-mail: infogio.stagequalita@comune.biella.it