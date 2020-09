Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Il presidente Ferraris: "Fucina di idee per progetti territoriali" VIDEO

"La Fondazione ha un ruolo di presenza sul territorio, è una fucina di idee per creare sinergie attraverso risorse interne ed esterne, al fine di portare a realizzare progetti nella realtà territoriale biellese". A parlare è il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Franco Ferraris, per l'occasione intervistato da Newsbiella.

In particolare, si tratta di un’organizzazione no profit che ha a cuore e sostiene la comunità attraverso la raccolta e la distribuzione di fondi, al fine di dare vita a progetti che migliorino la qualità della vita e permettano alla realtà biellese di essere conosciuta anche fuori dai confini del territorio.Tra le iniziative più recenti e importanti vi è senza dubbio il restauro della Basilica Superiore di Oropa, che ha visto la Fondazione in prima linea per la presentazione del progetto e raccolta di fondi tali da permettere la realizzazione della grande opera.

"È stata una grande fatica aver convinto così tanti enti a raccogliere una tale cifra - ribadisce Ferraris - ma è un orgoglio averci lavorato seriamente e aver preparato e presentato un progetto a dei finanziatori che hanno creduto nel nostro saper fare, nella nostra serietà e nella nostra coesione". Fondamentale il ruolo dell'ente anche durante la pandemia, con investimenti rivolti al mondo della didattica online e alla realtà ospedaliera locale, oltre ai bandi pubblicati a sostegno delle associazioni del territorio.

Di seguito l'intervista completa: