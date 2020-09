Buone notizie a Mongrando, riaprono le porte dell'Asilo Nido

Buone notizie per le famiglie di Mongrando: l'Asilo Nido ha riaperto le porte lunedì 7 settembre. A darne comunicazione l'assessore all'Istruzione Luisa Nasso: “Dopo un lungo periodo di chiusura, durante il quale le nostre educatrici sono state costantemente formate on line e sempre on line hanno seguito i loro "piccoli", con vivo piacere la ripresa dell'attività del Nido. I bambini divisi in tre bolle sono stati accolti dalle educatrici, in totale rispetto delle norme anti covid, i genitori hanno potuto accompagnare i loro bimbi nella struttura che da subito è stata attiva sia per la mensa che per la nanna. Ringrazio di cuore le educatrici che hanno creduto in noi, ringrazio particolarmente la dirigente Fausta Gallo, che non si è abbattuta e con la determinazione che da sempre la contraddistingue ha accompagnato le nostre ragazze ed i bambini all'inizio del nuovo percorso”.