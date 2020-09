Biglietti amichevole Torino, ecco le modalità di rimborso

A seguito dell'annullamento del match amichevole tra la Prima Squadra del Torino FC e la formazione della Primavera granata, previsto venerdì 11 settembre allo stadio “Pozzo-La Marmora”, si comunica di seguito la procedura di rimborso dei tagliandi acquistati per l'evento.

La procedura di rimborso è attiva esclusivamente sabato 12 settembre dalle 16 alle 19 presso la biglietteria centrale dello stadio “Pozzo-La Marmora” in viale Macallè. Non è necessario presentare una richiesta specifica, i biglietti saranno annullati all'atto della loro consegna in biglietteria e rimborsati in automatico. Si precisa che il singolo tagliando resta valido per l'accesso sugli spalti dello stadio “Pozzo-La Marmora” in occasione di uno dei prossimi incontri interni dell'ASD La Biellese nelle competizioni LND.

Massima libertà, pertanto, per i possessori dei biglietti: qualora qualcuno non avesse la possibilità di presentarsi sabato in biglietteria o per chi volesse tenere il proprio tagliando, lo stesso sarà valido e utilizzabile per le gare interne del Club bianconero nel corso di tutta la stagione sportiva 2020/21.