A Trivero ingressi colorati e attività sportiva all'aperto: ecco come la scuola si prepara alla riapertura VIDEO

Pochi giorni d'attesa e parte degli alunni di Valdilana faranno il loro ritorno all'Istituto Comprensivo di Trivero, dopo mesi di lockodwn e didattica a distanza. Nella mattinata odierna, Newsbiella ha visitato il plesso scolastico, mostrando in anteprima le misure, già apportate o in via di definizione, all'interno della scuola.

A parlare delle nuove modalità d'ingresso e d'uscita a scuola, dell'intervallo e dell'attività sportiva il dirigente scolastico Riccardo Ongaretto: “Sono previsti percorsi separati per evitare assembramenti. 5 ingressi codificati con un colore diverso e contrassegnati da frecce segnaposto ad un metro di distanza l'uno dall'altra. Tutti possono posizionarsi su una freccia mantenendo le distanze. Per quanto riguarda l'educazione fisica cercheremo di praticarla il più possibile all'aperto. Questa è l'indicazione e gli spazi non mancano. Tante cose non si potranno fare ma occorrerà essere creativi. Sicuramente impareremo qualcosa di buono da questa esperienza che recupereremo nei periodi più difficili”.

Accanto al preside l'assessore all'Istruzione di Valdilana Elisabetta Prederigo che, dopo aver delineato nei dettagli gli interventi già effettuati o da svolgersi, si è rivolta alle famiglie dei ragazzi: “Vorrei tranquillizzare tutti: si rientra in sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie, con un'attenzione particolare al loro mondo. Oggi ci chiedono restrizioni ma è un segno di responsabilità per avere un futuro migliore”. Di seguito, la visita della scuola in diretta Facebook per mostrare in presa diretta la giornata tipo che dovrà affrontare lo scolaro dal prossimo 14 settembre.