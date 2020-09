4 aree di accesso e monitoraggio per le distanze: ecco come si prepara a ripartire il Bona di Biella VIDEO

Conto alla rovescia per i circa 910 studenti dell'Istituto Eugenio Bona di Biella, in vista del ritorno sui banchi di scuola dal prossimo 14 settembre. Nella mattinata odierna, Newsbiella ha mostrato in anteprima le misure, già apportate o in via di definizione, all'interno della sede centrale del plesso scolastico che accoglie all'incirca 650 allievi.

Tra i punti analizzati, le nuove modalità d'ingresso e uscita a scuola, l'intervallo, il comportamento da tenere nei corridoi e in classe e molto altro ancora. “Il nostro istituto ha una conformazione molto particolare – dichiara in diretta la dirigente Raffaella Miori - In questi mesi abbiamo suddiviso la scuola in 4 aree per consentire l'accesso ai ragazzi. Inoltre, sarà attivo un sistema di monitoraggio, già utilizzato per gli esami di stato, che permette di rilevare il mantenimento delle distanze di sicurezza tra gli studenti e il grado di affollamento delle aree comuni e dei luoghi sensibili come atri, entrate e servizi igienici. Ad osservare tutto questo il nostro personale scolastico”.

Di seguito, è pubblicata la visita della sede centrale dell’istituto in diretta Facebook, dove viene mostrata in presa diretta la giornata tipo che dovrà affrontare lo studente dal prossimo 14 settembre.