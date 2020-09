Edilnol Biella inizia in trasferta con tanti ex rossoblù da coach Corbani a Damian Hollis

Comincerà dal palazzetto dello sport di Orzinuovi il campionato 2020/21 di Edilnol Pallacanestro Biella. I ragazzi di coach Iacopo Squarcina inizieranno il loro campionato contro l'Agribertocchi Orzinuovi, compagine bresciana che può contare su diversi protagonisti del passato biellese, a cominciare dalla scrivania: il general manager è infatti Alessandro Muzio, playmaker che nella seconda metà degli anni Novanta ha infiammato il pubblico biellese con le sue giocate di puro talento, decisive per iniziare la scalata dei rossoblù.

In panchina siede coach Fabio Corbani, il tecnico che nell'estate 2013 ha accettato la sfida biellese per ripartire dall'A2 e che in pochi mesi ha costruito un meccanismo praticamente perfetto che ha portato nella bacheca rossoblù la Coppa Italia LNP 2014.

A guidare in campo la squadra, insieme a Voskuil, c'era Damian Hollis, atletico lungo con un'ottima mano dalla lunga distanza. Hollis è ora uno dei punti di forza della compagine bresciana, ritrovando per la terza volta coach Corbani dopo le esperienze di Biella ed Eurobasket Roma. Una formazione solida che punterà a disputare un campionato importante, subito un avversario di livello per l'Edilnol che dal canto suo vuole iniziare con il piede giusto la sua stagione. Palla a due domenica 15 novembre alle 18.