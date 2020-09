Biella Corse ancora in gara: dopo il "San martino" ecco il "Città di Torino"

Dopo aver preso parte, quest’ultimo fine settimana in Trentino, al San Martino di Castrozza, la scuderia Biella Corse sarà nuovamente in gara, venerdì 11 e sabato 12 settembre, in Piemonte, al Rally Città di Torino.

San Martino di Castrozza Erano due gli equipaggi al via del 40° Rallye San Martino di Castrozza e Primiero, gara valida quale seconda prova del Campionato Italiano WRC 2020. Efrem Bianco e Dino Lamonato, al via con una Skoda Fabia R5, hanno chiuso all’ottavo posto assoluto, quinti di gruppo R e della classe R5.

“Un anno di assenza dal mondo delle gare si è fatto sentire” ha commentato al termine l’equipaggio “ma questo ottavo posto è per noi uno sprone a fare meglio nei prossimi rally. Per il resto possiamo solo ringraziare i nostri sponsor, la scuderia Biella Corse, DP Autosport e Rally Car Service, che ci ha fornito una vettura davvero performante”. Niente da fare, invece, per l’altro equipaggio della scuderia, Fabrizio Guerra e Ruggero Salinetti, anche loro su Skoda Fabia Evo R5, che non ha potuto prendere il via. Il Campionato Italiano WRC proseguirà ora con il 53° Rally Elba, che si correrà il 10 e 11 ottobre. A seguire, ultima gara della stagione, il 38° Rally 2 Valli, che si correrà a Verona il 23 e 24 ottobre 2010.

Città di Torino Sono numerosi gli equipaggi Biella Corse al via del 35° Rally Città di Torino, che si correrà con partenza e arrivo nella città metropolitana del capoluogo piemontese venerdì 11 e sabato 12 settembre. I primi a prendere il via, con il numero 15 (si precisa che l’elenco iscritti è ancora “provvisorio”), saranno Elvis Grosso e Andrea Nardini, che gareggeranno con una Skoda Fabia R5. Quindi, con il numero 19, entreranno in gara Roberto Gobbin e Stefano Bruno Franco, alla guida di una Fiat 124 Abarth RGT. A seguire, con il numero 85, partirà il navigatore Biella Corse Ilvo Rosso, al fianco di Roberto Totino su di una Renault Clio N3.

Infine, con il 107 ci saranno Marco Puddu e Ornella Blanco Malerba, alla guida di una Peugeot 306 RS. Nelle storiche invece gareggeranno Luca Prina e Simone Bottega, su di una Porsche 911 Carrera gr.4. Il rally, valido per la Coppa Rally di Zona e per la Michelin Rally Zone Cup, partirà e arriverà a Pianezza, nelle immediate vicinanze di Torino. Venerdì su terranno le verifiche tecniche e, nel pomeriggio, a Rubiana, lo shakedown. Sabato le vetture partiranno alle 8.31 per affrontare per la prima volta i tre tracciati su cui è articolata la gara: Monastero (km 7,50), Mezzenile (km 7,50) e Col del Lys (Km 14.40). A seguire Riordino e Parco Assistenza (sempre a Pianezza) e un ulteriore passaggio sulle tre prove speciali. Arrivo a Pianezza (Villa Leumann), a partire dalle 17,12.