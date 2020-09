Biella 4 Racing, è tempo di accendere i motori al Città di Torino

In questo strano 2020 è tempo per i portacolori Biella 4 Racing di rimettersi tuta a casco e tornare ad affrontare il cronometro sugli insidiosi e tortuosi asfalti delle prove speciali del Bel Paese. Sarà infatti Fabrizio Rizzo a tornar protagonista questo fine settimana alla 35^ edizione del Rally Città di Torino, e lo farà dettando le note ad Igor Parracone, sulla Suzuki Swift di classe R1B per i colori della Turismotor’s.

“Siamo felici di tornare in gara io ed Igor”, afferma il portacolori B4R, “e lo siamo in particolar modo nell’affrontare una gara ricca di storia come il Città di Torino, con prove toste ed insidiose, una su tutte il Col del Lys, il tratto più lungo, dove verosimilmente si deciderà il rally e si avranno i distacchi maggiori. Naturalmente il nostro primo obiettivo è quello di portar a termine la competizione, con un occhio alla classifica, ma senza ossessioni della stessa. Vedremo all’arrivo cosa di buono ne sarà uscito”.

La manifestazione torinese, in programma venerdì 11 e sabato 12, avrà proprio nella giornata di sabato il suo clou, con la disputa dei 6 tratti cronometrati in programma, intervallati dalla sosta di metà giornata per riordino ed assistenza, per rispettivi 58,80 chilometri di prove speciali su di un percorso compressivo di 229,78 chilometri.