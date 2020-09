Alla piscina palestra “Armonia in equilibrio” i corsi nuoto e acquaticità neo natale

Un calendario ricco di lezioni quello in programma da Armonia in Equilibrio ASD, la piscina e palestra di Vigliano Biellese. “Acquaticità neo natale”, “Acquaticità bimbi” e “Scuola nuoto bimbi” sono i corsi in programma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina di ogni settimana, realizzati in uno spazio opportunamente in sicurezza, con un numero massimo di 4 bambini per lezione.

Un ambiente accogliente, silenzioso e confortevole, con l’acqua della piscina accuratamente scaldata a 33° e musica classica di sottofondo, per poter praticare il corso in piena armonia e tranquillità con il proprio bimbo.

Le lezioni vengono tenute da Sara Stabellini, istruttrice di nuoto secondo gli standard FIN e psicomotricista iscritta alla FISCOP.







Armonia in Equilibrio vi invita a visitare il centro di Vigliano Biellese, in via Milano 54, e a provare i corsi e le attività dedicate ai bambini.

Il Centro offre inoltre un ricco programma di corsi fitness per adulti, che potrete conoscere visitando il sito www.armoniainequilibrio.com.



“In un mondo che urla…siamo la palestra che sussurra!”



Per informazioni: www.armoniainequilibrio.com – Tel. 348 0085486