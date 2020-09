Treni e pendolari, il consigliere Michele Mosca (Lega) ha incontrato il direttore dell'agenzia Mobilità Piemonte

"Si è tenuta questa mattina in seconda Commissione Consiliare l’audizione del Direttore dell’Agenzia per la Mobilità del Piemonte (da cui dipendono i servizi di trasporto su gomma e su ferro) ing. Paonessa, al quale, a seguito della segnalazione ricevuta dal Comitato dei Pendolari, ho chiesto il ripristino degli orari delle tratte ferroviarie verso Novara e Torino che sono state ridotte dal primo settembre.

Il dirigente, pur garantendo che per il trasporto su ferro non vi è un cambio di strategia e di programmazione sul medio periodo ed in attesa della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio, ha comunicato che solamente in parte, dal giorno 14 settembre p.v. i treni soppressi verranno ripristinati. Ho richiesto di effettuare una selezione ponderata riducendo al minimo il disagio per i viaggiatori l’ing. Paonessa mi ha comunicato che resteranno soppresse solamente le corse che hanno meno utenza e pertanto risultano minimamente impattanti sul servizio, indicativamente quelle che trasportano meno del 3% dei passeggeri conteggiati sulla tratta in esame.

Invito pertanto le associazioni e gli utenti a verificare la nuova programmazione ed eventualmente a segnale anomalie che provvederò a verificare direttamente con l’agenzia per apportare i correttivi del caso". A riferire è il consigliere della Lega, Michele Mosca.