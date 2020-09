Piedicavallo, l'arte si fonde con la natura per un'esperienza adatta a grandi e piccini

Piedicavallo si mette in gioco e ci regala due giornate dedicate all'incontro tra arte e natura. Un'esperienza unica alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante. Una performance che viene proposta sabato per gli adulti e domenica in un'edizione speciale per i più piccoli.

Il punto di partenza per il 12 e il 13 settembre sarà il piazzale Teatro Regina Margherita a Piedicavallo per un cammino di incontro con il mondo vegetale. Il pubblico, sia alle 11 che alle 15,30 guidato da un performer, vivrà un'intensa esperienza sonora, poetica e visiva.

Il tragitto rivolto ai bambini tra i 6 e i 10 anni consiste in un percorso performativo utilizzando le tecniche del teatro, momenti di incontro con esseri straordinari, suoni registrati con il sistema bi-neutrale e restituiti in cuffia, un'esperienza straordinaria in cui la fascinazione performativa si trasformerà in una vera e propria esperienza personale.