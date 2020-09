Serie di incidenti nel Biellese: una donna è stata trasportata al pronto soccorso

Serie di incidenti nella giornata di ieri, martedì 8 settembre, nel Biellese. A Brusnengo una 64enne residente a Borgosesia è uscita di strada con la sua Fiat Seicento. Sono intervenuti i Carabinieri e l'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare all'ospedale di Ponderano la donna. L'auto è stata recuperata dal corro attrezzi.

A Gaglianico invece l'urto tra due veicoli ha generato un'animata discussione tra gli automobilisti. Si tratta di un 40enne di Vigliano a bordo di una Mercedes e un giovane 22enne anch'esso di Vigliano alla guida di un Iveco Daily. L'arrivo delle forze dell'ordine ha calmato gli animi e i due protagonisti hanno compilato il modello Cid per l'assicurazione.

Infine a Biella Chiavazza in via Venezia a scontrarsi sono state una Ford Focus di un 81enne residente fuori provincia e un furgone Iveco con al volante un 50enne di Biella. Anche in questo caso è stata compilata la constatazione amichevole dopo alcune discussioni.